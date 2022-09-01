Erkeklerin henüz olgunlaşamadığını bu davranışları sayesinde anlayabilirsiniz!

Eşinizin hala küçük bir çocuk gibi davrandığını mı düşünüyorsunuz? Bu , çoğu kadının genel bir problemi... Asla olgunlaşmayan eşinizle de iletişim kurabilmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Onların bu çocuksu ve olgunlaşamamış tavırları ilişkideki tüm yükü sizin üstlenmenize sebebiyet veriyor. İşte olgunlaşamayan erkeklerin en belirgin davranışları...

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Evlilikleri ve diğer ilişkileri sağlıklı yürütebilmek her zaman sandığınız kadar kolay olmaz, hatta bazen çok zorlayıcıdır. Özellikle hala çocuk gibi davranan ve asla büyümeyen bir eşiniz varsa, ilişkideki tüm yük ve sorumluluk sizin sırtlanmanızı bekliyor olabilir. yani evliliğinizi veya ilişkinizi idare eden taraf siz olmuş olursunuz. Bu durumda evliliği idare edebilmek ve eşinizle iletişim kurabilmek oldukça zorlaşır. Eşinizin hiç büyümediğini, hala olgunlaşamadığını gösteren o en belirgin davranışları sizler için derledik. Bakın erkekler hangi davranışları sergilediklediğinde, henüz olgunlaşamadığını apaçık belli ediyor...

Sorumsuz olur

Eşiniz evliliğiniz konusunda ve ona ait olan diğer tüm işler konusunda sorumsuzca davranır. Evlilikteki görevlerinin farkında değildir. Sürekli gereksiz ve çocukça sorunlar çıkarır. Sorumluluklarının bilincinde olmadığı için her şeyi sizin halletmenizi bekler ve bütün yükü sizin üzerinize yıkmaya çalışır. Böylece sadece sizin mücadelenizle ilerleyen ve bıraktığınızda düşecek olan sağlıksız bir evlilik ortaya çıkar.

Bahaneler üretir

Çocuk gibi davranan erkeklerin çoğu zaman bir bahaneleri olur. Yaptıkları kötü davranışları ile haklı çıkarmaya çalışırlar. Her zaman haklı olduğunu size göstermek için türlü bahanelerle sizi ikna etmeye çalışırlar. Önemli olmayan bahanelerle yaptıkları hataların üstünü örtmeye çalışırlar. Çocuk ruhlu olan bu erkeklerle anlaşabilmek ve iletişim kurabilmek oldukça zor ve çekilmezdir.

Parasını yönetemez

Eşinizin sürekli maddi sıkıntılar içerisinde olması onun asla büyümediğinin ve iş konusunda da sorumsuz davrandığının bir göstergesidir. Belli bir noktadan sonra herkes mali açıdan sorumludur, ancak kocanız mali durumunu halledemez, parasını yönetemez ve kazandığından fazlasını harcarsa o zaman aranızda ciddi çatışmalar başlayabilir. Bu durumda onunla ciddi bir şekilde konuşma yapmanız gerekir. Tabi anlayabilirse...

Güvenilmez olur

Eşiniz bir erkek çocuğu gibi davrandığında hiçbir işiniz için ona güvenemediğinizi ve bir şeyleri emanet edemediğinizi fark edersiniz. Onun güvenilmezliği, seçimlerinizi ve kararlarınızı sorgulamanıza yol açar.

Patavatsızlık yapar

Eşiniz veya partneriniz nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorsa muhtemelen henüz büyümeyen bir çocuktur. Olgunlaşabilmiş bir erkek, bulunduğu ortamdaki havayı iyi bir şekilde anlar ve nasıl konuşması, nasıl konuşmaması gerektiğini bilir. Partneriniz ne zaman ne söyleyeceğini bilmiyorsa, bu konuda ciddi bir eğitime ihtiyacı olabilir.