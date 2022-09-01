EYT'de bahsedilen 'Türk modeli' iddiası kulislere sızdı! Emeklilik için aranan şart olay oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İddiaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı, emeklilik için yaşı ve çalışma süresini değil, prim gün sayısını esas alacak.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Basında ortaya atılan bazı modeller bizzat yalanlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm formüllerin teke indirildiğini bunun üzerinde değişik aşamalarla çalışma yürütüleceğini ve bu yıl sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Peki bu tek formül neyi içeriyor, çalışmalar hangi aşamalardan geçecek, kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

Bakanlığın sürdürdüğü ‘Türk modeli’ adı verilen çalışma sır gibi saklanırken, düzenleme ile ilgili Milli Gazete, özel haber paylaştı.

Kadınlarda 7200 erkeklerde 9 bin prim gününü dolduran emekli olacak iddiası

Gazetenin ulaştığı bilgilere göre, bakanlık emeklilik için yaşı ve çalışma süresini değil prim gün sayısını esas alacak. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi işe giriş yapan kadın çalışanlar 7 bin 200, erkek çalışanlar ise 9 bin prim gün sayısını doldurması halinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecek. Bu formülün uygulanması durumunda ise 2023 yılında 1,5 milyon kişi emekli olacak.

Maliyet en düşük 42 milyar TL

Konu ile ilgili bir diğer tartışma ise EYT düzenlemesinin bütçeye getireceği maliyet üzerinde yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan ortak komisyon, dengeli bir mali rakamın çıkması için çalışıyor. Resmi ağızlardan bir rakam henüz telaffuz edilmezken, vergi uzmanları ortalama bir hesap yaptı. Buna göre, 47-50 yaş bandına takılan vatandaşların emekliye ayrılması ile 1 milyon kişilik bir maliyet oluşacak. En düşük emekli maaşı üzerinden hesaplandığında ise bu maliyet yıllık 42 milyar TL olacak.

EYT'liler ne istiyor, sorun yaşayan kaç kişi?

EYT, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar sayılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.