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Trabzon'da balıkçılar dualarla 'Vira Bismillah' dedi

Trabzon'da balıkçılar dualarla 'Vira Bismillah' dedi

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda balıkçılık 2022-2023 sezonu için tören düzenlendi. Sezonun bereketli geçmesi için dua edilip 'vira bismillah' denildi.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Ömer Harun Özkaynak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, davetliler ve balıkçıların katıldığı törende Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın yeni sezonun bereketli geçmesi için dua etti.

Trabzon'da yaklaşık bin tane balıkçı teknesi olduğunu belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Dualar yapıldı. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızın av sezonu başlamış olacak. Trabzon balıkçılığı ile bilinen bir şehir. Şehrimizde bine yakın irili, ufaklı balıkçı teknemiz mevcut. Bu akşam itibariyle bu teknelerimizin hepsi inşallah sezona başlayacak. Bu yıl Trabzon için çok güzel bir yıl. Herşeyin bol olduğu bir sezonu geçiriyoruz. Turizmde de aynı bollukları yaşadık. Tarımda da aynı bollukları yaşadık. Ben inanıyorum ki inşallah deniz ürünlerinde de, avcılıkta, balıkçılıkta güzel bir sezon geçecek. Allah bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ağları denizle buluşturdu.

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