Thodex vurgununda flaş gelişme 2 binden fazla mağdur var!  Faruk Fatih Özer'i Türkiye'de neler bekliyor?

Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Türk yargısına hesap verecek. Peki, soruşturma nasıl başladı, nasıl davaya dönüştü ve aylarca süren firarı son bulan Özer'i Türkiye'de neler bekliyor? Özer hakkında yeni bir soruşturmanın daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Çünkü Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti. "Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve soruşturma uluslararası boyuta uzandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlendi. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı borsası ile de yazışmalar yaparak Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyma talep etti. Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına bloke koydu.

Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlendi. Süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede 2 bin 27 mağdur yer alırken, Faruk Fatih Özer hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Thodex dolandırıcılığında bir sonraki duruşma 23 Eylül tarihinde görülecek.

Yeni soruşturma açılmış

Dava süreci devam ederken Faruk Fatih Özer'in tamı tamına 1 yıl 3 ay 10 günlük firarı son buldu. İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Özer kaçtığı ülke Arnavutluk'ta yakayı ele verdi. İade işlemleri başlatılan Özer'in soruşturma işlemlerinin tamamlanması ve davaya dönüşmesi nedeniyle yargılandığı davada ifade vermesi bekleniyordu ancak hakkında yeni bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "bizim de zararımız var" diyen mağdurların şikayeti üzerine yeni bir Thodex soruşturması başlattı. Onlarca mağduru bulunan dosya kapsamında mağdurların zararının tespit edilmesine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Özer'i Türkiye'de neler bekliyor?

Hakkındaki yeni dosya nedeniyle soruşturmayı yürüten savcılığın koordineli çalıştığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Özer hakkında bir gözaltı kararı vermesi ve gözaltına alınan CEO'nun emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevki bekleniyor.

Savcılığın tutuklanması veya serbest bırakılması ihtimalleri üzerinden bir değerlendirme yapmasının ardından Özer'in yargılandığı Thodex davasında ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapsinin istendiği, hakkında yakalama kararı bulunan dava kapsamında da ifade işlemlerine geçilmesi öngörülüyor. Bu iki davada da mahkemenin Özer'in tutuklanıp tutuklanmayacağı noktasında karar vermesi beklenen prosedürler arasında.