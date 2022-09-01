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Kocaeli'de yaşandı! Çay içerken kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de yaşandı! Çay içerken kanlar içinde kaldı

 KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde çay içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Alınan bilgiye göre, bir çay ocağı önünde çay içen Ü.S.'ye kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında tabancayla ateş açarak kaçtı. 5 el ateş eden şahıs karnından ve bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir hafta önce evlendiği öğrenilen Ü.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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