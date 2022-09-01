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Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lı eski kamu çalışanının KHK'lılar hakkında sorduğu soruya, "Tamamını görev yerlerine iade edeceğiz" cevabıyla karşılık verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a gitti.

Burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşla sohbet eden Kılıçdaroğlu, eski bir kamu personelinin sorusuyla karşılaştı.

"Başa geldiğiniz zaman KHK'lılar için nasıl bir adım atacaksınız?"

Kılıçdaroğlu'na, "Biz KHK'lılar hakkında somut bir şeyler duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusu soruldu.

"KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz"

Daha önce de bulunduğu ortamlarda KHK'lıların göreve iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu bu soruya da, "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu söylem ise birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

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