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Düğünden sonra soluğu konserde aldı! Oğuzhan Koç düğün hediyesi karşısında şaştı kaldı

Düğünden sonra soluğu konserde aldı! Oğuzhan Koç düğün hediyesi karşısında şaştı kaldı

2 yıllık birlikteliklerini görkemli bir düğün ile taçlandıran Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir geçtiğimiz pazar günü dünyaevine girmişti. Taze damat ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ise soluğu sahnede aldı. Tekirdağ'da 3. Kapaklı Kazak Gölü Festivalinde konser veren başarılı şarkıcı sahnede aldığı hediye karşısında şaştı kaldı.

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Yaz dönemini yoğun konser maratonuyla geçerin Oğuzhan Koç geçtiğimiz pazar günü 2 yıldır birlikte olduğu Demet Özdemir ile evlendi. Düğünün hemen ardından soluğu konserde alan başarılı şarkıcı  Tekirdağ'da 3. Kapaklı Kazak Gölü Festivalinde sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Oğuzhan Koç sahnede aldığı hediye karşısına şaşkınlığını saklayamadı. 

Düğünden sonra soluğu sahnede aldı

Magazinin gözdesi haline gelen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir çifti pazar günü evlendi. Düğün hazırlıkları kadar düğünde Oğuzhan Koç'un ayakkabı tercihi, güzel oyuncu Demet Özdemir'in ise gelinlik tercihleri oldukça dikkat çekti ve konuşuldu. Görkemli düğünün ardından soluğu sahnede alan başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, Tekirdağ'da sahneye çıktı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 3. Kapaklı Kazak Gölü Festivalinde konser veren Koç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken aldığı hediye karşısında şaşkınlığını saklayamadı. 

Belediye Başkanından çeyrek altın

Kapaklı ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Çetin, konser bitimi şarkıcıyı tebrik etmek için sahneye çıktı. Çetin, festival nedeniyle düğüne katılamadığını ifade ederken çiceği burnunda olan yeni damat Oğuzhan Koç'a mutluluklar dileyerek düğün takısı olarak çeyrek altın taktı. Hediye karşısında şaşırdığı gözlenen ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ise "Bilseydim böyle bir ortam vardı. Düğünü de Kapaklı'da yapardım. Her şey çok güzel, burada olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. 

Düğüne ayakkabıları damga vurmuştu

Ünlü şarkıcının düğünde damatlığının altında giydiği ayakkabılar yüksekliği ve büyüklüğü ile sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar  "Beş metre ayakkabı giymiş" yorumlarında bulunurken ayakkabının ortaya çıkan fiyatı ise dudak uçuklattı. Oğuzhan Koç'un düğünde giydiği ayakkabının değeri tam  17 bin 600 TL.

Oğuzhan Koç ile ilgili öne çıkan bazı bilgiler;

*13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, babası ise Bahattin Koç'tur. 

*13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı.

*2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı.

*Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında başarılı performansıyla söylediği şarkılarla adından söz ettirmeyi başarmıştır.

*Ünlü şarkıcı, bir döneme damga vuran Ferhat Göçer'e "Gül ki Sevgilim" ve Gülben Ergen'e "Giden Günlerim Oldu" şarkılarını vermiştir. 

*3 Adam ile zirve yaptı. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber TV8'de 3 adam programını yaptı.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile 8 sene birliktelik yaşamış ve 2015 yılında çift anlaşamayarak ayrılmıştır.

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