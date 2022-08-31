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İBB, borç içerisinde yüzüyor! Otobüsler sefere çıkamıyor

İBB, borç içerisinde yüzüyor! Otobüsler sefere çıkamıyor

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB), 110 araç sahibi firmaya ödeme yapmadığı için söz konusu otobüsler sefere çıkmıyor. Firmanın alacakları toplam 300 bin TL iken, İBB'nin toplam borcu ise 50 milyon TL'ye ulaşmış durumda.

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İBB'ye 110 otobüsle hizmet verene Savaş Petrol Şirketler Grubu, İBB'den alacaklarını tahsil edemedikleri için otobüslerinin sefere çıkamayacağını açıkladı. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri(İETT) Genel Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı’na Savaş Petrol Şirketler Grubu’na bağlı 110 aracımızla hizmet etmekteyiz. İETT bünyesinde alacaklarımız olan paraları gününde alamadığımızdan 29.08 2022 tarihi saat 17:00’ye kadar İETT tarafından tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmadığından araçlarımıza yakıt alamayacağımızdan 30.08.2022/31.08.2022 tarihleri arasında araçlarımız sefere çıkamayacaktır. Bundan dolayı tarafımıza ödeme gelmediği için İstanbul halkının mağduriyetini önlemek adına durumumuzu beyan eder gereken tedbirlerin alınmasını arz ederiz.

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