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Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı 4 bin dolara yükselebilir

Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı 4 bin dolara yükselebilir

Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'da şu sıralarda 3 bin dolar seviyelerinde seyreden bin metreküp doğalgaz fiyatının Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde 4 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

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Ukrayna-Rusya savaşının ardından başlayan enerji krizi en çok Avrupa'yı vurdu. Daha şimdiden kendini hisettiren krizin kış aylarında zirve yapması bekleniyor.

AA'nın haberine göre Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanı Aleksey Miller'ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

"Düşük arza rağmen gelirler artıyor"

Gazprom'un bu yıl itibarıyla 288,1 milyar metreküp doğalgaz ürettiğini anlatan Miller, "Bunun 154,7 milyar metreküpü iç pazara temin edilirken, 82,2 milyar metreküpü Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere sevk edildi." dedi.

Dış pazara yönelik ihracatın düştüğünü vurgulayan Miller, "Dış pazarlara yönelik gaz arzındaki düşüşe rağmen, hesaplamalarımız, Gazprom'un mali sonuçlarının, 2022 gelirimizin 2021'den önemli ölçüde daha yüksek olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Miller, doğal gaz pazarlarında önemli değişikliklerin yaşandığına işaret ederek, "Daha önceden de söylediğimiz gibi, bunun nedenleri, Batılı düzenleyicilerin hatalı kararları ve yaptırım politikalarıdır." dedi.

"Bin metreküp doğalgaz 4 bin dolar olabilir"

Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında bir "ralli" yaşandığını belirten Miller, "Doğalgaz fiyatı düzenli bir şekilde bin metreküpte 3000 dolar bandının üzerinde seyrediyor. Sonbahar ve kış döneminin zirvesinde (Avrupa) doğalgaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Miller, Asya'nın da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) temini konusunda Avrupa ile rekabet içerisinde olduğuna dikkati çekerek, Asya'da mevsimsel etkilerin de fiyatlarda baskı yarattığını söyledi.

"Avrupalılar odun stoklamaya karar verdi"

Avrupa'nın iklim konusundaki gündeminin de rafa kalktığını ifade eden Miller, "Avrupa'da kömür ve benzin tüketiminin ne kadar keskin bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Daha da ilginç olanı, yakacak odun talebindeki artıştır. Herkes yakacak odun stoklamaya karar verdi. Kimse çevre gündemini düşünmüyor. Herkes önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Miller, Rusya'nın Çin'e yönelik doğalgaz sevkiyatlarının da yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını sözlerine ekledi.

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