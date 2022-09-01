Elektrik ve doğalgaza zam geldi! Bu kış çok zor geçecek! 1000 liralık fatura şimdiden 2113 TL oldu!

Evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaza yüzde 20 zam geldi. Geçen kışa göre doğalgaz fiyatları yüzde 111 zamlanmış oldu. Dünya yazarı Alaattin Aktaş hesapladı. Geçen yıl 1000 TL doğalgaz faturası ödeyen bir kişi bu yıl, başka zam gelmezse 2113 liraya yükselecek.

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Dün gece elektrik ve doğalgaza peş peşe zamlar geldi. Evde kullanılan elektriğe Eylül ayı itibariyle yüzde 20 zam geldi. Sanayide kullanılan elektrik ise yüzde 50 zamlandı. Evde kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, KOBİ'lerde kullanılan doğalgaza yüzde 47.6, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50.8, elektrik üretimi için kullanalan doğalgaza ise yüzde 49.5 zam geldi. Böylece son 1,5 yılda konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 216 zam gelmiş oldu. Evlerde kullanılan doğalgazın fiyatı son olarak geçtiğimiz haziran ayında yüzde 30 zamlanmıştı.

Geçen yıl 1000 lira doğalgaz faturası

ödeyen bu yıl 2113 lira ödeyecek!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, doğalgaza son olarak yüzde 20 zam gelmesiyle ilgili olarak, "Son yüzde 20.4'lük zamla birlikte konutlarda tüketilen doğalgaz geçen kışa göre yüzde 111 zam görmüş oldu. Buyur, buradan yakma! Geçen kış 1000 lira olan doğalgaz faturası bu yıl başka zam gelmezse, yani şimdilik 2113 lira." hesaplaması yaptı.

"Enflasyon timleri herhalde doğalgaza zam yapan fırsatçıların da peşine düşecektir!" diyen Alaattin Aktaş, "Ya da çare olarak doğalgaz için özel tanzim satış mağazaları açılır mı ki?" ifadelerini kullandı.