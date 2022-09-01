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Mbappe yeni aşkıyla gündemde! Sevgilisi 'artık kadınım' diyen transseksüel model çıktı

Mbappe yeni aşkıyla gündemde! Sevgilisi 'artık kadınım' diyen transseksüel model çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni aşkı Avrupa'da olay yarattı. PSG'de top koşturan Fransız yıldızın, yeni sevgilisinin transseksüel model Ines Rau olduğu iddia edildi.

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Fransız ve İtalyan basını, PSG’nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İddialara göre, Mbappe ünlü transseksüel model Ines Rau ile birlikte olmaya başladı.

Playboy kapağında "İlk transseksüel model" olarak yer aldı

2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikilini model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.

Mbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti. Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.

Playboy kapağında yer aldıktan sonra kamuoyunu sarsan Ines Rau, bazı ülkelerde sansürlenmişti. Playboy kurucusu Hugh Hefner, “Nefreti teşvik eden bir dünya için değil, daha açık görüşlü bir dünya için birlikte savaşmalıyız” diyerek tepkisini dile getirmişti.

"Artık tamamen kadınım"

2018’de bir dergiyle yaptığı söyleşide değişimini anlatan Rau, 16 yaşında hormon tedavisine başladığını ve 18 yaşında cinsiyet değiştirme ameliyatı ile tamamlanan süreçten bahsetti. Rau, “Beni uzun süre hapiste tutan kilit açılmış gibiydi. Ruhumun sonunda özgür olduğunu hissediyorum. Artık tamamen bir kadınım” demişti.

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