Hepimiz yanlış yapıyormuşuz! Ağrı kesici içerken sağ tarafınıza yatarsanız...

En ufak sağlık sorunlarında veya ağrılarımızda doktora gitmeden önce ağrı kesici ilaç kullanmaya yöneliriz. Ancak uzmanlar, çok sık ağrı kesici kullanmanın oldukça zararlı olduğunu belirtti.

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Ağrı kesici ilaçlar çoğu zaman hayat kurtaran bir çözüm yolu olarak biliniyor. Fakat etkisinin bunları nasıl kullandığımızla ilgili olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Ağrı kesicileri genellikle gelişi güzel şekilde içiyoruz ancak bu ilaçların faydalı olabilmesi için aslında yapmamız gereken bazı şeyler bulunuyor. İşte ağrı kesiciler ile ilgili uzman isimlerden tavsiyeler.

Sağ tarafa yatarak için

Ağrınız olduğunda zamanlarda onu çabucak hafifletmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya gayret edersiniz fakat uzmanların yaptığı açıklamalara göre ağrı kesicinin yanlış alındığına dair söylemleri bulunuyor. Amerikalı bilim insanları ağrı kesici ilaçları içtikten sonraki pozisyonunuzun çok önemli olduğunu söylüyor.

Bu sebeple, çok ihtiyaç duyulan bir ağrı kesici almayı planlarken, büyük ihtimalle konumunuzu ayarlamak isteyeceksiniz. Bu konu üzerinde çalışan araştırmalar, ilaç alırken sağ tarafınıza yatmanın daha etkili olduğunu söylüyor. Physics of Fluidds dergisinde yayınlanan bulgulara göre, sol tarafa dönmemeniz gerektiğini sağ tarafa dönerek ilacın etkisini yükselteceğini gözler önüne serdi.

Mutlaka reçeteli ve doktor kontrolünde ilaç kullanın

Genellikle, baş ağrısı gibi hafif ağrılarda kullanılan ağrı kesici ilaçlar, özellikle eklem rahatsızlıkları için de insanlar tarafından büyük ölçüde tercih ediliyor. Eklem ağrıları için uzun süreli ve bilinçsizce kullanılan antiromatizmal ilaçlar, böbreklere ve karaciğere tahmin bile edilemeyecek kadar çok zarar veriyor. Aşırı dozda kullanılan bu ağrı kesici ilaçlar böbrek yetmezliği gibi hastalıklara sebep olabilirken, kişide tansiyonu yükseltip, kalbe de zarar vererek kalp krizi gibi oldukça kötü durumlara da sebep olabiliyor. Bu sebeple ilaçlar mümkün olabildiğince doktor kontrolünde ve tavsiye edilen dozlarla kullanılmalıdır.

Ağrı kesici kullanırken bunları dikkate alın: