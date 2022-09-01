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Özgür Demirtaş "Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek" deyip ekledi: Özgür Hoca dediydi dersiniz...

Özgür Demirtaş "Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek" deyip ekledi: Özgür Hoca dediydi dersiniz...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan enflasyon tahmini geldi. Enflasyonun gelecek yıl içinde düşmeye başlayacağını belirten Özgür Demirtaş, fiyat artışlarının yavaşlayacağını ancak alım gücünün düzelmeyeceğini söyledi...

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Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan olay enflasyon açıklaması. Enflasyonun gelecek yıl içinde düşmeye başlayacağını belirten Özgür Demirtaş, ancak alım gücünün eski yerine gelmeyeceğini söyledi. İşte Özgür Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı enflasyon tahmini ve yorumları...

Fiyat artışları yavaşlayacak

- Enflasyonun gelecek yıl içinde düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Ancak bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Sadece fiyatların artış hızının YAVAŞLAMASI anlamına geliyor. Olan oldu, tahribat yapıldı, alım gücü düştü zaten.

Enflasyon neden düşecek?

- Enflasyonun düşmesinin nedenleri şunlar olabilir: Baz etkisi (Fiyatlar bu yıl zaten çok yüksek, aynı % ile artış hızı eskisinden daha zor) Hükümet faizi artırmasa bile KREDİYİ KESTİ… Yaprak kıpırdamıyor. Arap ülkelerinde o veya bu neden ve şekil ile para almak…

Artık olan oldu! Alamayacağız...

- Tabii gelecek yıl içinde enflasyon bu şekilde düşecek olsa bile, artık olan oldu. 100 liralık gelirimiz vardı onunla 100 liralık mal alıyorduk. Gelirimiz 170 liraya çıktı ama aldığımız ürünler 100 liradan 280 liraya çıktı. Artık o 280 liralık ürün daha DÜŞÜK hızda artsa bile aynı malları gelirimizle zaten alamaz olmuştuk bu değişmeyecek.

'Enflasyonu indirdik' diyecekler ama...

- Enflasyon inince siyasetçiler gülerek konulacaklar (muhalefette aynısını yapardı) bak nasıl enflasyonu indirdik diye... AMA bir siyasetçi de çıkıp enflasyonu indirdik ama PARAMPARÇA ettiğimiz Alım gücünüzü arttıramıyoruz demeyecek… Özgür hoca ve diğer bir çok değerli uzman demişti dersiniz…

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