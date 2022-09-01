Gizli saklı aşk yaşıyorlardı! Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı o düğünde belgelendi

Uzun bir süredir haklarında aşk iddiaları çıkan Hande Doğandemir ve Furkan Palalı, Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününde el ele görüntülendi. Ünlü çift ne yapacağını bilemedi.

Abone ol

Şiddetli hava şartları dolayısıyla ertelenerek 28 Ağustos'ta Sarıyer Six Senses Hotel'de gerçekleşen oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin her şeyiyle olay olan görkemli düğün törenine çok sayıda ünlü isim konuk olmuştu.

Düğün sonunda fena yakalandılar

Görkemli düğüne katılan konukların arasında 36 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Doğandemir ve meslektaşı Furkan Palalı da vardı. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününe ayrı ayrı katılan ünlü oyuncular düğün sonunda fena yakalandı.

Samimi halleri gözlerden kaçmadı

Daha önce Onur Tuna ile aşk yaşayan ve sessiz sedası ayrılan Hande Doğandemir ve hakkında Melike İpek Yalova'yla yeni aşk iddiası çıkan Furkan Palalı düğünde yakınlaştı. Düğün boyunca samimi halleri ve birlikte dans etmeleri ile dikkat çeken ikili özellikle nikahtan sonra için düzenlenen after partide sürekli yan yana olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Sabaha doğru biten after partiden el ele çıkan taze çift kameramanları ve patlayan flaşları görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Geceyi birlikte bitiren çift muhabirlerin sorularını cevaplamamayı tercih ederek hızla araçlarına bindiler.

Tehditleri duymazdan geldi!

O sırada otelin çıkışında görevlilerin gazetecileri engellemesi üzerine çift görüntü vermekten kaçtı. Daha sonra görevlilerin gazetecileri tehdit etmesi üzerine küçük bir tartışma yaşandı. Oyuncu Furkan Palalı şahit olduğu tehditleri sadece izleyerek sessiz kaldı.

Basın mensuplarının tehditleri sırasında arbededen yararlanarak hızla Hande Doğandemir'in arabasına binen Furkan Palalı, yeni sevgilisinin aracıyla hızla gözlerden uzaklaştı.