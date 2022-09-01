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Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

 MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde yanan alanlarda çalışma yapan orman kesim işçisi kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

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Çamlıbel Mahallesi Belibol mevkisinde yanan bölgelerde yapılan çalışma sırasında Ramazan Saraç, dağlık ve kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Saraç'ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cesedi bölgeden güçlükle çıkarıldı. Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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