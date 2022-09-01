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Yunanistan şikayet etti NATO '30 Ağustos' paylaşımını sildi

Yunanistan şikayet etti NATO '30 Ağustos' paylaşımını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı paylaşımını Yunanistan'ın şikayeti sonrası sildi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü bütün yurtta coşkuyla kutlandı. NATO da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'yi kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

Yunanistan resmi şikayette bulundu

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, askeri ittifakın mesajı “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendi.

Yunan ordusunun da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na şikayette bulunacağı bildirildi.

Yunanistan'ın şikayetinin ardından söz konusu paylaşım LANDCOM'un resmi Twitter hesabından silindi.

Yunanistan'ın bağımsızlık gününü kutlamıştı

Üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşan LANDCOM, 25 Mart'ta da Yunanistan Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.

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