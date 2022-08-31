Elazığ'da tesadüfen keşfedildi 3 tarafı sularla çevrili fotoğraflanıp yetkililere haber verildi

8 kilometre uzunluğunda

Kanyonun tesadüfen bulunduğunu belirten Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, “Burayı geçen hafta tarihi bir yapıya yolculuk yaparken dere kısmından geldik ve tesadüfen bu kanyon ile karşılaştık. Başka bölgelerde gezdiğim kanyonların en güzeli diyebilirim. Kanyon yaklaşık olarak 8 kilometredir. Kanyon 3 buçuk ile 4 saat aralığında süren bir yolculuğun ardından tamamlamış olduk. Kanyonda detay görüntüleri çektik ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, Baskil Kaymakamlığı’na, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli dilekçeleri vererek bu kanyonu da turizm destinasyonuna kazandırılması noktasında çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul’dan gelen Treeking ekibi de rota ve konumlandırma çalışmaları yaptı. GPS cihazlarıyla konumlar alındı. 8 kilometre uzunluğundaki 3 buçuk saat süren bir kanyonun içindeyiz. İnşallah ilerleyen süreçte hem Elazığ hem de Doğu Anadolu’daki turizm potansiyeline katılarak bölgeye katkı sağlayacak” dedi.