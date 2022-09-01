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Hırsızlık için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! Klimanın motorunu çalacaktı ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hırsızlık için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! Klimanın motorunu çalacaktı ama...

ADANA’da bir şüpheli klima motoru çalmak için çıktığı müstakil evin damından düştü.  Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, G.S. isimli şüpheli bir müstakil evin damına klima motoru çalmaya çıktı. Damda dengesini yitiren G.S. aşağı düştü. Evinde tek yaşayan kadın, çatısından birinin düştüğü fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan G.S’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.

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