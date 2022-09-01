Çığlık atarak yardım istedi! Genç kadın evinin bahçesinde korkunç halde bulundu

ADANA’da kadın cinayeti... Yüreğir ilçesinde kavga seslerini duyan komşular ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 24 yaşındaki Şermin Sarı'yı evinin bahçesinde öldürülmüş halde buldu.

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Bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24) kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı'nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini tespit etti.

İki çocuğu olduğu belirtilen kadının cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.