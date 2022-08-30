Kurumlar devreye girdi! Memura 10 kat promosyon

Faruk Erdem milyonlarca memura promosyon müjdesinin detaylarını aktardı. "Kamu personelinin promosyonunu artırmak için kurumlar devreye girdi. Her kurumdaki promosyon heyetleri ilgili banka yöneticileriyle görüşmelere başladı." diyen Erdem, Memurların alacağı banka promosyonları artırılacak. Artışların 10 katı bulması bekleniyor." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: