Kurumlar devreye girdi! Memura 10 kat promosyon
Bankalar resmen promosyon yarışına girdi. Emekliler için ödenen promosyon yapılan son hamle ile 10 bin liraya kadar yükseldi. Bu artış memurda da beklenti yarattı. Kamu personelinin promosyonunu artırmak için de kurumlar devreye girdi.
Faruk Erdem milyonlarca memura promosyon müjdesinin detaylarını aktardı. "Kamu personelinin promosyonunu artırmak için kurumlar devreye girdi. Her kurumdaki promosyon heyetleri ilgili banka yöneticileriyle görüşmelere başladı." diyen Erdem, Memurların alacağı banka promosyonları artırılacak. Artışların 10 katı bulması bekleniyor." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları konusunda bankaların başlattığı yarış tüketiciye avantaj olarak dönüyor.
Emekliler için ödenen promosyon 10 bin liraya kadar çıkarken kamu çalışanları için ödenen promosyonlarda da ciddi artışlar yaşanmaya başlandı.
Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı.