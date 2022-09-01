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Bakan Karaismailoğlu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Karaismailoğlu'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama." dedi.

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Bakan  Karaismailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı. Açılış öncesi Karaismailoğlu, Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu'na, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Karaismailoğlu, beraberindekilerle yeni sezonun açılışını gerçekleştirmek üzere Tokerler 2 gemisiyle denize açıldı. İstanbul Boğazı'nın önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Boğaz da balık göç yollarının önemli bir geçiş güzergahı. İstanbul Boğazı'nın kıyılarında Karadeniz tarafında, Marmara Denizi'nde önemli balık avlanma alanları var. Poyrazköy, Rumeli Feneri, Sarıyer bunlar tabii balıkçılıkla geçinen köylerimiz. İnşallah bu sezon verimli bir sezon olarak geçecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en zor geçiş güzergahlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor."

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