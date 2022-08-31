Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı 4 bin dolara yükselebilir

Aydın'da yine deprem oldu! Üçüncü deprem İzmir'i de salladı! İşte son depremler

Birçok kişinin hala evinde mayaladığı, sofralardan eksik olmayan yoğurdun ilk kez nasıl mayalandığı ortaya çıktı