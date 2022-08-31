Aydın'da yine deprem oldu! Üçüncü deprem İzmir'i de salladı! İşte son depremler

AYDIN'da yeni deprem. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1'lik depremlerin ardından saat 17:02'de yeni bir deprem daha oldu. Merkez Üssü Kuşadası olan depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı.

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Aydın bugün beşik gibi sallanıyor. Gün içerisinde merkez üssü Kuşadası ilçesi açıkları olan üç şiddetli deprem meydana geldi. Son deprem saat 717:02'de meydana geldi ve İzmir'den de hissedildi.

AYDIN'da yeni deprem. Öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1'lik depremlerin ardından saat 17:02'de yeni bir deprem daha oldu. Merkez Üssü Kuşadası olan depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 6.7 kilometre altında meydana geldi.

Aydın'da öğle saatlerinde de Kuşadası merkezli iki şiddetli deprem meydana gelmişti. İlk deprem 4.7 şiddetinde saat 12:56'da meydana gelmişti. İlk depremin şoku geçmeden saat 13:10'da ikinci ve daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bu kez Aydın 5.1 şiddetinde sallandı. İki depremde de İzmir fena sallandı.

30 Ekim depreminin tetiklediği depremler!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştuğunu, bunun da bugünkü depremleri tetiklemiş olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bugün meydana gelen depremlerle ilgili konuştu.

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırıldığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti: "6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştu. Bu durum da bugünkü depremleri tetikledi. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün ardı ardına olan depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6,6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."