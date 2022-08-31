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İstanbul başsavcılığı harekete geçti! SPK ve Mine Tozlu Sineren dahil herkes soruşturulacak

İstanbul başsavcılığı harekete geçti! SPK ve Mine Tozlu Sineren dahil herkes soruşturulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Organize Suç Örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in rüşvet iddialarında adı geçen Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve SPK’nın suç duyurusunun ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

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İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı büyük bir soruşturmanın startını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S (Mine Tozlu Sineren) dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.” 

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