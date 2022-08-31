Kemal Kılıçdaroğlu 'bundan eminim' dedi Samsun'da ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "On üçüncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan eminim. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak." dedi.

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Bafra Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ülkede en büyük sorunun adalet olduğunu savundu.

"Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım"

Kılıçdaroğlu, altı lider bir araya geldiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bir millet masası var, kurduk böyle bir masa ama sayı altı kişi. Altı lider bir aradayız. Demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz, kadın erkek eşitliği istiyoruz, eğitim istiyoruz, kul hakkı yiyen istemiyoruz. Her birimiz beraber hareket ediyoruz, Türkiye'yi bulunduğu bu badireden çıkarmak istiyoruz. Çıkarmak hepimizin ortak hedefi. Bize diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz'. Önce biz hangi konularda görüş birliğine vardık bunun üzerinde konuşmamız lazım. Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım. Birliktelikte ne yapacağız, hangi olayları ele alacağız, hangi komisyonları kuracağız, bu komisyonların görevi neler olacak? Önce bunları tespit edeceğiz arkasından Allah nasip ederse hep beraber bir araya gelip cumhurbaşkanı adayımızı seçip kamuoyuna duyuracağız. On üçüncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan eminim. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti bilecek, devlette liyakati bilecek, fakirin fukaranın yanında olacak."

"O paraların tamamını getireceğim"

Çiftçilerin, üretici ve esnafların sorunlarını bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama sorunu bilmek yetmez. Nasıl çözeceğini de anlatmanız lazım. Vatandaşa güven vermek için sorunu nasıl çözeceğini de anlatmanız lazım. Söylediğimiz her sorunun cevabını mutlaka söylüyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çiftçinin sorunu mu var? Biliyorum. Burada yıllardır çalışan şeker fabrikasının anahtarına kilit vurulduğunu da biliyorum. O fabrikanın çalışması gerekiyor onu da biliyorum. 34 yıl sonra Türkiye yurt dışından şeker ithal ediyor. Allah aşkına şeker pancarı ekecek çitçiminiz mi yoktu? Şeker pancarını ekecek toprağımız mı yoktu? Şeker pancarını işleyecek fabrikamız mı yoktu? Hepsi vardı, çetelere çalıştılar. Bafralılar size sözüm var. Beşli çetelerin burnundan getireceğim. Paralarını götürüyorlar. O paraların tamamını getireceğim. Alıyorlar paralarını vakıf ayaklarına, bir vakıf Türkiye'de, bir vakfın bir ayağı Amerika'da buradan oraya milyon dolarları gönderecekler Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. O paraların tamamını getireceğim. Çünkü benim davam Hak davasıdır. Benim davam kul hakkı yiyenlerle mücadele davasıdır. Benim davam sıradan bir dava değildir, benim davam alın teri davasıdır."

Çiftçiye ÖTV ve KDV'siz mazot sözü

Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot vereceğini de belirterek, "Kırmızı mazot ÖTV'siz ve KDV'siz. Denizdeki yata hangi fiyattan veriyorsan traktöre de aynı fiyattan vereceksin. Çiftçiye aynı fiyattan vereceksin. Havza bazlı üretim yapacağız. Türkiye'de kim neyi ekecek kaç dönüm ekecek bunun planlanması lazım. Planlamadınız mı olmaz. Havza bazlı planlama yaptığımızda Türkiye'nin gerçeklerini bileceğiz. Üretim artışı sağlayacağız. Fazla üretimimizi ihraç edeceğiz. Alıcısı olmasa dahi Afrika'da pek çok fakir fukara insan var, devlet var. Türkiye'nin itibarı için onlara göndereceğiz. Türkiye'nin ne kadar hayırsever ne kadar iyilikçi bir ülke olduğunu bilecekler." sözlerini sarf etti.