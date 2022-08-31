Boynuzla dünyaya geldi! Ayakları olmayan bebek şaşkına uğrattı

HİNDİSTAN'da dünyaya gelen bir bebek herkesi şaşırttı. Bebeğin, ayaklarının olması gereken kısmında boynuz benzeri yapı olduğu görüldü.

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Hindistan'da gerçekleşen bir doğum bütün dünyayı şaşkına uğrattı. Yoğun ağrı ve sancıyla Shivpuri bölgesindeki bir hastaneye götürülen kadın acil doğuma alındı.

Doktorlar inanamadı

Dünyaya gelen bebeğin belden aşağısını fark eden doktorlar gördüklerine inanmakta güçlük çekti.

'Boynuz' ile dünyaya geldi

Bebeğin ayaklarının olmadığı, yerinde ise "boynuz" benzeri yapı olduğu görüldü. Durum aileye bildirilirken bebeğin neden bu şekilde doğduğuna dair araştırma yapılmaya başlandı.

Sağlık durumu nasıl?

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi de paylaşıldı. 'Boynuzla' doğan bebeğin durumunun kritik olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

İşte bebeğin "boynuz"a benzetilen o kısmı...