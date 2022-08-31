Müge Anlı yine izleyenleri dumur etti! Evli muavinle aşk yaşayan Ayşe milyonları şoka uğrattı

Atv ekranlarında sevilerek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yayınlandığı her bölüm ile gündemi sarsıyor. Yayınlanan son bölümde evli muavinle ile aşk yaşayan Ayşe Bağcı'nın hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü.

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Konya'nın Çumra ilçesinde yaşamını sürdüren, Samsun'da da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitime devam eden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı'nın başından geçenler duyanları hayrete düşürdü. 18 gündür kimsenin haber alamadığı olayda Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüsle seyahat ederken Mücahit adındaki evli bir muavin tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım talebinde bulunalım Ayşe Bağcı'nın ailesi kızlarının büyü yapılarak kandırıldığını iddia ederken, canlı yayına bağladığı muavin Mücahit, şu açıklamaları yaptı:

Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti.

"3 harflilerle aklını çeldi"

Başından geçen olaylar karşısında şaşkına dönen Ayşe'nin annesi Fatma Bağcı ise kızının üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu ve evliliğe sıcak bakmadığını söyledi. Kızı Ayşe Bağcı'nın tehdit edildiğini öne süren Fatma Bağcı, muavinin 3 harfliler vasıtasıyla Ayşe Bağcı'yı etki altına aldığını ve bu şekilde aklının çelinip hayatının mahvedildiğini söyledi.

Canlı yayına bağlanan Ayşe Bağcı'nın konuşmaya başladığı sırada ise genç kadının omzuna dokunan Mücahit, ailenin iddiasına göre bu esnada Ayşe Bağcı'yı etki altına aldı ve 3 harflilerle irtibata geçti.

"Büyü yapıyor"

Müge Anlı, anne ve babanın feryat etmesi ve 'büyü yapıyor' diye bağırmasının ardından genç kıza tekrar tekrar 'Ayşe iyi misin?' soruları yöneltti. Ayşe Bağcı ise bir süre ekranda sessiz durduktan sonra sorulara yanıt vermedi.

''Cinlerden eşi var''

Ayşe Bağcı'nın ekranda donup kalması anne ve babasını daha da korkuttu. Ayşe Bağcı'nın anne ve babası kızlarının cinlerden eşi olduğunu söyleyen muavin Mücahit tarafından bu şekilde etki altına alındığını iddia etti

Canlı yayına bağlanan muavin Mücahit'in kandırdığı bir başka kadın ise aynı şeylerin kendisinin başından geçtiğini de söyledi. Mücahit ise bu iddia üzerine yaptığı açıklamada birçok sevgilisinin ve kız arkadaşının olduğunu söylerken kimseden korkmadığını da dile getirdi.

Bunun yanı sıra Mücahit'in Sümela Manastırı'ndaki turistlere çarparak elindeki telefonu kasten düşürdüğü ve çarptığı kişilerden telefon parası olarak 2 bin lira para aldığı ortaya çıktı. Yayına katılan Mücahit bu iddiaları kabul ederken zenginden alıp fakire verdiğini söyledi.