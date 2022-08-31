Ajda Pekkan'dan sahne arkası öpüşme görüntülerine yanıt! Cenk Eren mentorumdur diyerek yalanladı

Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. Konsere çıkmaya hazırlanan Süper Star'a sahneden inen Cenk Eren'in şans öpücüğü vermesi, hatta dudak dudağa olduğu iddialarının ortaya atıldığı videonun ardından ikiliden yanıt gecikmedi. Ajda Pekkan ve Cenk Eren o görüntüleri yaptıkları açıklamalarla yalandı.

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Daha önce aşk yaşadıkları iddia edilen 76 yaşındaki Süper Star Ajda Pekkan ve 56 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz akşam aynı gün Bodrum'da sahne aldı. İkilinin öpüştüğü iddia edilen görüntüler magazin gündemine ise bomba gibi düşmüştü.

Öpüşme görüntüleri gündem olmuştu

Bodrum'da sahne alan Cenk Eren programının bitmesinin ardından sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'ın yanına giderek iyi şanslar diledi ve kendine çekerek dudaklarından öptü. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 'aşk' yaşıyorlar iddiaları ortaya atılırken ikili yaptıkları açıklamalarla hem aşk iddialarını hem de dudaktan öpüşme iddialarını yalanladı.

Ajda Pekkan'dan flaş açıklama: "Yanağımdan öptü"

76 yaşındaki süper star Ajda Pekkan Bodrum'da sahne arkasında şarkıcı Cenk Eren ile dudak dudağa öpüşürkenki görüntülerinin ifşa olmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pekkan, Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu belirtti. Ayrıca süper star, ünlü şarkıcının yalnızca ellerinden tutarak kendisini yanağından öptüğünü ve tebrik ettiğini söyledi.

"Ajda Pekkan benim dostum"

Ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuşan 56 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren ise öpüşme iddilarını yalanlayarak "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur." dedi.

İkilinin öpüştüğü iddia edilen o görüntü;

Ajda Pekkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Süper Star'ın tam adı ise Ayşe Ajda Pekkan’dır. Küçük yaşlarda şarkıcılığa merak saran 76 yaşındaki Pekkan, 1963’te Ses dergisinin açtığı sinema oyunculuğu yarışmasına katılarak birinci olmuştur.

İlk evliliği 6 gün sürdü

17 Kasım 1973 tarihinde Coşkun Sapmaz'la 6 gün süren bir evlilik yapan Ajda Pekkan ikinci evliliğini 1979'ta İzmir Fuarı'nda gazeteci Erol Yaraş ile birlikte yapmıştır. Çiftin nişan yüzüklerini Metin Akpınar ile Zeki Alasya takmıştır. Uluslararası pek çok ülkede konserler veren Ajda Pekkan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Japonca olmak üzere pek çok dilde şarkılar söylemiştir.

Türkiye sınırlarını zorlamaya başladı

"Sensiz Yıllarda", "Yalnızlıktan Bezdim" gibi şarkılarla fırtına gibi girdiği 70'lerin ortalarında seslendirdiği "Tanrı Misafiri", "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Hoşgör Sen", "Sana Ne Kime Ne" gibi ileride birer Ajda Pekkan klasiği haline gelecek şarkılarıyla Türkiye sınırlarını zorlamaya başladı.

"Star demek yetmez"

Bu üstün performansının sonucunda 1976 yılında Paris'in ünlü Olympia müzikholünde, pek çok şarkısının Türkçe versiyonlarını seslendirdiği, dönemin ünlü Cezayir asıllı Fransız şarkıcısı Enrico Macias'la seri konserler verdi. Bir dost toplantısında Hürriyet Gazetesi sahibi Erol Simavi'nin "Ajda Pekkan'a star demek yetmez, ancak süperstar dersek yerini bulur." sözüyle birlikte önce sanat çevrelerinde, sonra hayranlarının arasında, daha sonra da tüm ülkede "Süperstar" ünvanıyla anılır oldu.

Ajda Pekkan'ın albümleri;

Ajda Pekkan (1968)

Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan (1969)

Ajda Pekkan Vol. III (1972)

Süperstar (1977)

Pour Lui (1978)

Süperstar II (1979)

Sen Mutlu Ol (1981)

Sevdim Seni (1982)

Süperstar III (1983)

Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra (1985)

Süperstar IV (1987)

Ajda 90 (1990)

Seni Seçtim (1991)

Ajda 93 (1993)

Ajda Pekkan (1996)

Cool Kadın (2006)

Aynen Öyle (2008)

Farkın Bu (2011)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (2014)