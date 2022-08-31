AK Partili Başkan karakol basıp polis yumrukladı! 'Sen beni nasıl tanımazsın' diyen 'Başkan' tutuklandı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz, yanında 4 kişiyle birlikte karakol basarak polis memuru F.Ç’yi yumruklayıp burnunu kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden Başkan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de inanılmaz olay. Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı öne sürüldü. Skandal iddiayı ilk olarak 15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz duyurdu. Korkmaz ve yanındaki 4 kişi gözaltına alınırken, Korkmaz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Karakol basanın hükmü PKK'li ile aynıdır!

Fatih Eryılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum. Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir.

1- Kimse eşkiyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkiyalar cezalandırılsın. Olayın takipçisiyim…"

'Siz AK Parti'nin değil, Türk polisisiniz'

Eryılmaz'ın açıklamasında parti adını vermediği olayla ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabı üzerinden, dün Ankara'da polis müdahalesine maruz kalıp gözaltına alınan öğretmenlerin videosunu, "Polis kardeşlerim, siz iş isteyen öğretmenleri durdurmaya çalışırken Tomarza’da karakol basan AK Parti gençlik kolları başkanı polis Memuru F.Ç.’nin burnunu yumruklayarak kırdı. Polisi aşağılayan, döven Saray rejiminin değil halkın yanında olun. Siz AKP değil Türk polisisiniz." dedi.

Olay nasıl oldu? 'Beni nasıl tanımazsın...'

Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu. Bu gelişme üzerine Hakan Korkmaz “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Arkadaşlarını çağırıp polise saldırdı

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup polis memuru Fahri Ç.’yi darp ederek burnunu kırdı. Olay sonrası gözaltına saldırganlardan AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi.