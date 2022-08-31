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Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?

Aydın'da peş peşe depremler! İzmir de çok fena sallandı! Yıkılan yerler var mı?

AYDIN'de şiddetli deprem oldu. Merkez Üssü Kuşadası açıkları olan depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Deprem İzmir'de de şiddetli biçimde hissedildi. Aydın saat 13:10'de bir kez daha ama daha şiddetli sarsıldı. 5.1 şiddetindeki depremde bazı evlerde raflardan eşyalar düştü... AFAD son dakika açıklamasında "Şu ana kadar olumsuz bir durum ihbarı gelmedi" dedi.

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Aydın'da deprem oldu. Kuşadası açıklarında saat 12:56'da meydana gelen depremin şiddeti 4.7 olarak açıklandı. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12:56'da Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 

İkinci deprem 14 dakika sonra geldi

İlk depremin şoku geçmeden ikinci ve daha şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Saat 13:10'de sularındaki depremde bazı evlerde raflardan eşyalar düştü! AFAD ikinci depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. 

AFAD: Olumsuz bir ihbar gelmedi

AFAD'dan şapılan son dakika açıklamasında," Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Soyer: Olumsuzluklar için teyakkuzdayız

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj paylaştı: “Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız.”

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