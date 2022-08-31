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HABER /  EKONOMİ

Bakan Nebati'den büyüme rakamlarına ilişkin flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nebati'den büyüme rakamlarına ilişkin flaş açıklama

Bakan Nebati büyüme rakamlarını değerlendirdi. Nebati "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." dedi.

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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." dedi.

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