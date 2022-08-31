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Ankara’da okul servisi ücretlerine zam geldi! En yakın mesafe 5 bin lirayı aştı

Ankara’da okul servisi ücretlerine zam geldi! En yakın mesafe 5 bin lirayı aştı

ANKARA'da okul servis ücretlerine zam geldi. En yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu.

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Okulların açılmasına sayılı günler kala velilere üst üste kötü haberler geliyor. İstanbul'un ardından Ankara'da da servis ücretlerine zam geldi. Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.

İstanbul'da servis ücretleri ne kadar?

İstanbul'da okul servis ücretlerine geçen hafta yüzde 40 zam yapılmıştı. Yeni öğrenci servis tarifesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı.

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