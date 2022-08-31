BIST 3.171
DOLAR 18,19
EURO 18,18
ALTIN 1.003,46
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Berisha'yı kiralık olarak gönderdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Berisha'yı kiralık olarak gönderdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı kiralık olarak gönderdi. Berisha'nın yeni takımı Bundesliga ekibi Ausburg oldu.

Abone ol

Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha’yı Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret, EYT, KYK borçları... 9 milyona yakın vatandaşı ilgilendiriyor! Geri sayım başladı
Asgari ücret, EYT, KYK borçları... 9 milyona yakın vatandaşı ilgilendiriyor! Geri sayım başladı
Erken seçim için o tarihi verdi! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi! Abdulkadir Selvi yazdı
Erken seçim için o tarihi verdi! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan seçim tarihi! Abdulkadir Selvi yazdı
Ünlü oyuncu canına kıydı! İntihar notu ortaya çıktı: Uzun zamandır...
Ünlü oyuncu canına kıydı! İntihar notu ortaya çıktı: Uzun zamandır...
85 yaşındaki gurbetçiye büyük şok! Sahte belgeyle arsasını sattılar
85 yaşındaki gurbetçiye büyük şok! Sahte belgeyle arsasını sattılar
11 ölü 123 yaralı! Yunanistan'da alarm verildi 74 insanın sinir sistemini vurdu
11 ölü 123 yaralı! Yunanistan'da alarm verildi 74 insanın sinir sistemini vurdu
Sere serpe şezlonga uzandı ipli bikinisiyle poz verdi! Serenay Sarıkaya o halleriyle olay yarattı
Sere serpe şezlonga uzandı ipli bikinisiyle poz verdi! Serenay Sarıkaya o halleriyle olay yarattı
İşgalci İsrail polisi 150 kişilik ekiple düğünü bastı: Filistinli gelini alıp götürdüler
İşgalci İsrail polisi 150 kişilik ekiple düğünü bastı: Filistinli gelini alıp götürdüler
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca istifa sonrası ilk kez konuştu: Yoruldum...
Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca istifa sonrası ilk kez konuştu: Yoruldum...
Sevdiğinizi mi seçmeli, sizi seveni mi? İlk kez böyle şeyler hissediyorum diyen sevgili doğru mı söylüyor?
Sevdiğinizi mi seçmeli, sizi seveni mi? İlk kez böyle şeyler hissediyorum diyen sevgili doğru mı söylüyor?