Fenerbahçe, Berisha'yı kiralık olarak gönderdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı kiralık olarak gönderdi. Berisha'nın yeni takımı Bundesliga ekibi Ausburg oldu.Abone ol
Fenerbahçe, Alman futbolcu Mergim Berisha’yı Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.