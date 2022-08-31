Sevdiğinizi mi seçmeli, sizi seveni mi? İlk kez böyle şeyler hissediyorum diyen sevgili doğru mı söylüyor?

Son dönemin yaşanan ilişkileri, her zamankinden daha karmaşık ve menfaat üzerine kurulu... Hal böyle olunca kimin gerçek sevgi beslediğini anlayamıyor olabilirsiniz. İlişkiniz hakkında sormak istediğiniz tüm soruların cevaplarını sizler için detaylarıyla derledik. Sizi seveni mi seçmelisiniz, sizin sevdiğinizi mi? İşte cevabı...

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Sevdiğinizi mi seçmelisiniz, yoksa sizi seveni mi?

Bu ikilemde mantığınız, sizi seveni seçmenizi söyler. Çünkü sizi seven, her zaman el üstünde tutacak ve sizi mutlu etmek için elincen geleni yapacaktır. Kalbiniz ise sevdiğinizi seçmenizi söyler. Çünkü kimle olursanız olun, onu düşüneceksiniz ve üzüntüsünü çekeceksiniz. Ama şöyle bir durum da var ki, sevdiğiniz kişi sizi semiyorsa, üzülmeye mahkum olabilirsiniz. Ayrıca sizi sevenle beraber olduğunuz zaman, kalbinizin başkasına kayma olasılığı daha yüksektir. Kimsenin duygularıyla oynamayın.

'Sensiz yaşayamam' sözü doğru mu?

Terk edildiğinden veya ilişkisi bittiğinden dolayı ölen kimse yok... Bu söz bir iltifat olarak algılanmalıdır. Karşınızdakinin sizi çok önemsediğini anlayabileceğiniz bir iltifat... Nazım Hikmet’in bir şiiri bunu çok güzel anlatır: “Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye/ işte ben onlardan değilim/ ben sensiz de yaşarım/ama seninle bir başka yaşarım...

'İlk defa böyle şeyler hissediyorum' sözü doğru mu?

Bu söz, son zamanlarda çok fazla duyguyu suistimal ettiği için, artık etkisini kaybetmiş ve inandırıcılığını kaybetmiş bir sözdür. Aslında sözün anlamı, karşınızdaki kişi sizinle olan ilişkisini daha önceki ilişkileriyle kıyaslamış ve size karşı hissettikleri ona gerçekten iyi enerji vermiştir. Bu sözün söylendiği kişinin mutlu olması gerekir. Ama artık bu cümle, karşıdakini kendine bağlamak ve gözünü boyamak için kullanıldığı için güvenilirliğini kaybetmiştir.

Kız arkadaşımın küçük yalanlarını yakaladım. İleride daha büyüklerini söyler mi?

Şu ana kadar söylediği yalanlar size zarar vermediyse, başkalarının hayatlarını etkilemediyse bir nebze göz ardı edilebilecek yalanlardır. Kız arkadaşınızı, bir daha küçük veya büyük farketmeksizin yalan söylememesi konusunda uyarmalısınız. Bir ilişkiye yalanlar girmeye başladıysa, o ilişkinin temelleri sarsılıyor demektir.

Erkek arkadaşım çok dengesiz ve umursamaz. Bu hep böyle mi gidecek?

Erkekler, genelde kendilerini korumak için bu tavırları takınırlar. Hislerini açık etmeyi sevmeyen erkekler, bu davranışların arkasına saklanırlar. Başka etkenlerden dolayı da böyle davranışlar sergiliyor olabilirler. Bu etkenlerden biri de siz olabilirsiniz. Ya da size özel yapıyor olabilir. Genelde uğraşmak istemedikleri şeylere karşı da bu tavırlar içerisine girebilirler. Böylece sizi rahatsız edip, kendinden uzaklaştırırlar.