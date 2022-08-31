Şehit babasına büyük ayıp! CHP'li belediye önce söz verdi sonra mağdur etti

CHP’li Bandırma Belediyesi, evinin önüne üst katlardan çöp gelmesin diye yaptırdığı sundurmaya “kaçak yapı” diye tutanak tutması üzerine hakkında dava açılan 74 yaşındaki şehit babası İbrahim Kocadağ’a 1 yıl hapis cezası verildi.

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.

CHP'li Bandırma Belediyesi sundurma ile ilgili suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Söz vermişti

Gelen tepkiler üzerine kendisi de avukat olan CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Sorunun çözümü için talimatımızı verdik. Mağduriyet yaşamana izin vermeyeceğiz" sözünü verdi. Şehit babasına belediye tarafından kesilen 7 bin liralık kaçak yapı cezası tahsil ettirilmedi. Ancak belediye tarafından dava ile ilgili bir adım atılmadı.

"Suç olduğunu bilmiyordum"

Son duruşmada kendini savunan şehit babası İbrahim Kocadağ, "Evimin arka bahçesine yukarıdan çöp ve yağmur suları gelmesin diye sundurma yaptırdım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. İmar barışına da başvurmadım. Suç işleme kastım yoktu. Mahkemeden beraatimi talep ediyorum" dedi.

1 yıl hapis para cezasına çevrildi

Mahkeme şehit babası İbrahim Kocadağ 1 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilirken, belediyenin avukatına da 5 bin 100 lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.

"Ödeyemezsem 74 yaşında hapse gireceğim"

SABAH'ın haberinin ardından belediyenin kestiği 7 bin liralık cezanın tahsil edilmediğini anlatan şehit babası İbrahim Kocadağ, "Sabah gazetesi sesimi duyurdu. Ceza benden tahsil edilmedi. Ancak yargılandığım davada toplam 11 bin 100 lira ceza çıktı. Eğer adli para cezasını ödeyemezsem 74 yaşında hapse gireceğim.

Belediye başkanı keşke sözünde dursaydı. Suç duyurusunda bulunmasalardı dava açılmayacaktı. Dava açıldıktan sonra şikayetlerini geri çekebilirlerdi. Çekmediler" diye konuştu.

"Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı"

Kocadağ, "Hem 6 bin lira adli para cezası hem de belediye avukatının 5 bin 100 lira vekalet ücretini ödemek zorundayım. Benim için çok zor olacak. 6 bin liralık adli para cezasını 24 ay eşit taksite böldüler. Taksitlerden birini ödeyemezsem hapse gireceğim. Çok üzgünüm. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.

Şehidin adı parka verilmişti

1992 yılında Siirt Eruh'ta şehit olan Dursunbeyli J. Er Ramazan Kocadağ'ın adı 2017 yılında Bandırma Belediyesi tarafından 17 Eylül Mahallesi'ndeki çocuk parkına verilerek ölümsüzleştirilmişti.

Kaynak: Sabah