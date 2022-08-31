Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Merkez Bankası zorunlu karşılık tebliğinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanırken, 2 Eylül Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişikliklere göre, yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellendi. Daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan söz konusu dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi.

Bu kapsamda, mevduat ve katılım bankaları, tüzel kişilerin yabancı para mevduat ve katılım fonu hesapları için de belirlenen dönüşüm oranına göre ilave yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.

Değiştirilen madde doğrultusunda ilave yabancı para zorunlu karşılık oranları da yeniden düzenlendi. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar ilave 3 puan yabancı para zorunlu karşılık tesis edecek.

Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak.

Bankalar daha önce ilave yabancı para zorunlu karşılık oranını sadece gerçek kişi dönüşüm oranına göre uyguluyordu. Eski tebliğ kapsamında, gerçek kişi dönüşüm oranı yüzde 5'in altında olan bankalar ilave 5 puan, yüzde 5 ila 10 arasında olan bankalar ilave 3 puan yabancı para zorunlu karşılık tesis ediyordu.

Tebliğ, 2 Eylül Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girecek.