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Talep başlamıştı! Bakan Koca: Sadece bir günde 2 bini geçti

Talep başlamıştı! Bakan Koca: Sadece bir günde 2 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı dün akşam başladı. Sayı, sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca ilk paylaşımında geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarında yer alan, “Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın mutluluğunun sağlanmasıyla sağlık sistemindeki sorunlar çok daha kolay çözülecek. Yurt dışına gidişler azalacak. Çok yakında özel sektörden kamuya geçişlerin artacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

2 bini geçmiş durumda

Bakan Koca bu paylaşımı sonrasında ise dün duyurusu yayımlanan ve kamuya geri dönmek isteyen doktorlar için açılan 3. Dönem Atama Kurası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Koca, bu paylaşımında ise, “3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı http://pbs.saglik.gov.tr’den dün akşam başladı. Sayı sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var” ifadelerini kullandı.

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