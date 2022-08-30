Saatlerce telefon ekranına bakanlar dikkat! Kalıcı hasarlara yol açabiliyor...

Artık genç yaşlı herkesin elinde günün neredeyse tamamında cep telefonları bulunuyor. Ancak uzmanların yaptığı açıklamaya göre telefon ekranına uzun süre bakmak, dönüşü olmayan hasarlara sebep olabiliyor.

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Teknolojinin artık hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte neredeyse evimizin her köşesinde teknolojik aletler bulunuyor. Bu aletlerin en başında ise bilgisayar ve cep telefonları geliyor. Artık küçük yaştaki kişilerin bile cep telefonları varken bu durum yaşlılarda da pek farklı değil.

Sahip olduğumuz cep telefonları günün neredeyse büyük bir bölümü elimizde bulunuyor. Uzmanların açıklamalarına göre telefon ekranına uzun süre bakmak sağlık açısından oldukça ciddi problemlere yol açabiliyor.

Tüm organlara zararı bulunuyor

ABD’deki Buck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma telefon ekranlarına uzun süre bakmanın hem göze hem de diğer organlara zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Uzmanlar meyve sinekleri üzerinde yapılan araştırmada ekran ışığına daha az maruz kalanların daha uzun yaşadığı ortaya çıkardı. Uzmanlar bu tür ışıkların uzun vadede insan bedeninde hasar yarattığını belirtti.

Göz iltihaplanması riski

Telefon ekranına uzun süre bakmanın gözde iltihaplanmaya neden olabileceğini açıklayan bilim insanları, gözlerin sürekli dış dünya ile etkileşim halinde olduğunu ve bağışıklık savunma sistemlerinin daha aktif olduğunu vurguladı.

Çalışmayı yürüten yürüten Profesör Doktor Pankaj Kapahi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilgisayara ve telefon ekranlarına uzun süre bakmak ve ışık kirliliğine maruz kalmak sirkadyen düzenini bozuyor. Gözün bağışıklığına zarar veriyor ve görmenin ötesinde bedenin geri kalanına ve beyne hasar veriyor.

Ayrıca uzmanlar yaptığı açıklamada göz sağlığı ile genel sağlık arasında bağ olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları bu tür telefon ekranlarına uzun süre bakmanın yaşam süresini kısaltabileceğine de vurgu yaptı.

Bilgisayar ekranları için de durum aynı

Ayrıca uzmanların yaptığı açıklamaya göre, tıpkı cep telefonu gibi bilgisayar ekranlarına bakmanın da göz sağlığına oldukça zararları bulunuyor. Bu konuda halkı bilinçlendiren uzmanlar, bilgisayar kullanırken yapılması gereken şeyleri sıraladı.

Bilgisayar kullanırken nelere dikkat edilmelidir?