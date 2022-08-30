Altını doları olan sıkı tutsun! Selçuk Geçer öyle bir rakam verdi ki, Eylül'de piyasalar kaynayacak

En çok yatırım yapılan döviz kurları ile ilgili ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları korkutan açıklamalarda bulundu. Gezer, Ağustos sonu Eylül başı itibariyle doların 20 liranın üzerine çıkacağını iddia etti.

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Yaptığı her açıklama ile dikkatleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar kuru için yeni analizler gelmeye devam ediyor. Mevcut para politikalarına ağır şekilde eleştiren Selçuk Geçer, dolar kuru için oldukça dikkat çekici yüksek tahminlerde bulundu.

Dolar için Ağustos sonu Beklentisini dile getiren Selçuk Geçer, Ağustos sonu Eylül başı itibariyle dolar kuru öngörüsünün 20 liranın üzerinde olacağını tahmin etti.

"30 liranın kıyısına gelebilir"

Kış aylarının sert geçeceğini dile getiren Selçuk Geçer, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

Kur hareketleri açısından bakıldığında da sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun etkisinin kura uygulanmasıyla, dolar kurunun 30 liranın kıyısına gelebileceğini düşünüyorum.

"Bir anda dolar kurunu 60-70 lira olarak görebiliriz"

Selçuk Geçer, önümüzdeki dönemlerde, uygulanan para politikalarının değişmediği sürece doların daha da yukarıya çıkabileceğini öne sürdü.

Mevcut para politikalarında ısrar edilirse ve direnilirse kırılmanın yaşanacağını söyleyen Selçuk Geçer, bu durumun bizi 5 Nisan 1994'e götüreceğini ve doların 4--5 kat kadar artacağını göreceğimizi söyledi. Dolar kurunun 60-70 liraları göreceğini, böyle bir şey yaşanmasını istemediğini söyleyen Selçuk Geçer konuşmalarını şöyle sürdürdü:

Umarım öyle bir şey olmaz ancak bu işin sadece para politikaları ile yönetilmeyeceğini hâlâ anlamış değiller. Sadece algı ve sözle yönetilemezsin.

"Bu böyle kalamaz, devam edemez"

Enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmeler yaparken bunun kura yansımasının 30-35 lira bandını bulacağını iddia eden Selçuk Geçer, %80'e varan enflasyon için bunun sürpriz olmadığını da ekleyerek Sözlerini şu şekilde tamamladı:

Zaten biz şu anda 30-35 lira aralığında dolar kuruna sahibiz ama Türkiye'de en ucuz şey dolar. Bu böyle kalamaz, devam edemez.

Selçuk Geçer kimdir?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde bitirdi. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu var.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte olan Selçuk Geçer'in uzmanlık alanları Ekonomi Haberciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Selçuk Geçer ayrıca Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu.