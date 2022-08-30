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Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı transfer etti! İşte yıllık kazanacağı para...

Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı transfer etti! İşte yıllık kazanacağı para...

Trabzonspor, 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, Ünüvar'a bir sezon için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret ödeyecek.

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Trabzonspor, Ajax'ın genç yıldız adayı Naci Ünüvar'ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın kulübümüze geçici transferi konusunda Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve forvet olarak oynayabiliyor.

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