BIST 3.165
DOLAR 18,19
EURO 18,20
ALTIN 1.008,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta genç kızın ilginç çalışması! Kiminin gözleri doldu şişelere doldurup dağıttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta genç kızın ilginç çalışması! Kiminin gözleri doldu şişelere doldurup dağıttı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde genç bir kız şehit isimlerinin unutulmaması için ilginç bir çalışmaya imza attı. Ufuk şişelere yapay kan dolduran kız, bu şişeleri sokakta vatandaşlara dağıttı.

Abone ol

Sivas’ın Şarkışla İlçesinde yaşayan 15 yaşındaki Hülya Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kolları sıvadı.

İlginç bir çalışmaya imza atan Köse, şehitlerin adının yazılı olduğu ufak şişelerin içine yapay kan doldurdu.

Geçmişten günümüze kadar şehit olan 225 Şarkışlalı askerin isimlerini hatırlatmak için böyle bir çalışma yapan Köse, sokak sokak dolaşarak şişeleri vatandaşlara dağıttı. Bu duruma vatandaşlar ilk başta anlam veremedi. Köse, durumu vatandaşlara anlatınca duygusal anlar yaşandı.

“Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu”

Hülya Köse, unutulan kimsesi olmayan onlarca binlerce şehidin olduğunu belirterek, “Ben de onları hatırlatıp farkındalık oluşturmak için bir proje yapmaya karar verdim. İnternetten yaptığım araştırmalarda benim yapmak istediğim projeye benzer projeler gördüm. Bende o projelere kendimden bir şeyler ekleyerek işe koyuldum. 1905 yılından buyana Şarkışla ilçemizde Çanakkale’den bu güne kadar 225 şehidimiz olduğunu öğrendim. Bu rakamları derleyip toplayıp Şarkışla’ya uyarlayarak güzel bir proje yapmaya karar verdim ve sonuçlarının da güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı vatandaşlarımız çok güzel tepkiler verdi. Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu. Bazıları anlam veremedi bazıları ise konuşmak istemedi. Bu projeyle şehitlerimizi hatırlattığımı ve insanlara güzel bir katkı sunduğumu düşünüyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yunan generali Trikopis'i esir alan askerin tüfeği ortaya çıktı meğer torunu...
Foto Galeri Yunan generali Trikopis'i esir alan askerin tüfeği ortaya çıktı meğer torunu... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı transfer etti! İşte yıllık kazanacağı para...
Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ı transfer etti! İşte yıllık kazanacağı para...
Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı
Korkunç olay! Talihsiz gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı
Hande Erçel yeğeni Mavi'yle fotoğraf paylaşınca yorumlar yağdı! "Kucağına da çok yakışıyor"
Hande Erçel yeğeni Mavi'yle fotoğraf paylaşınca yorumlar yağdı! "Kucağına da çok yakışıyor"
Optimar'dan medya anketi! Haberlerin en sık takip edildiği medya kuruluşu İnterhethaber çıktı
Optimar'dan medya anketi! Haberlerin en sık takip edildiği medya kuruluşu İnterhethaber çıktı
Hull City ile anılmıştı, Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
Hull City ile anılmıştı, Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
Mersin'de mezarlıkta dehşet! Cenaze töreninde ortalık kan gölüne döndü
Mersin'de mezarlıkta dehşet! Cenaze töreninde ortalık kan gölüne döndü
Çok çay içiyorsanız dikkat! Çayın zararlarını duyunca bütün ince bellileri atacaksınız
Çok çay içiyorsanız dikkat! Çayın zararlarını duyunca bütün ince bellileri atacaksınız
Kemal Kılıçdaroğlu: Gençler, gelecek aylarda her türlü provokasyon olacak sakın kavga etmeyin
Kemal Kılıçdaroğlu: Gençler, gelecek aylarda her türlü provokasyon olacak sakın kavga etmeyin
Market market gezmeyin! Tarım Kredi kataloğu yayınladı, indirimi gören koşarak gidecek
Market market gezmeyin! Tarım Kredi kataloğu yayınladı, indirimi gören koşarak gidecek
Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler! Bunları bilerek mi yapıyor, ona acıyorum
Burak Yılmaz için canlı yayında olay sözler! Bunları bilerek mi yapıyor, ona acıyorum