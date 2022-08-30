Sivas'ta genç kızın ilginç çalışması! Kiminin gözleri doldu şişelere doldurup dağıttı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde genç bir kız şehit isimlerinin unutulmaması için ilginç bir çalışmaya imza attı. Ufuk şişelere yapay kan dolduran kız, bu şişeleri sokakta vatandaşlara dağıttı.

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Sivas’ın Şarkışla İlçesinde yaşayan 15 yaşındaki Hülya Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kolları sıvadı.

İlginç bir çalışmaya imza atan Köse, şehitlerin adının yazılı olduğu ufak şişelerin içine yapay kan doldurdu.

Geçmişten günümüze kadar şehit olan 225 Şarkışlalı askerin isimlerini hatırlatmak için böyle bir çalışma yapan Köse, sokak sokak dolaşarak şişeleri vatandaşlara dağıttı. Bu duruma vatandaşlar ilk başta anlam veremedi. Köse, durumu vatandaşlara anlatınca duygusal anlar yaşandı.

“Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu”

Hülya Köse, unutulan kimsesi olmayan onlarca binlerce şehidin olduğunu belirterek, “Ben de onları hatırlatıp farkındalık oluşturmak için bir proje yapmaya karar verdim. İnternetten yaptığım araştırmalarda benim yapmak istediğim projeye benzer projeler gördüm. Bende o projelere kendimden bir şeyler ekleyerek işe koyuldum. 1905 yılından buyana Şarkışla ilçemizde Çanakkale’den bu güne kadar 225 şehidimiz olduğunu öğrendim. Bu rakamları derleyip toplayıp Şarkışla’ya uyarlayarak güzel bir proje yapmaya karar verdim ve sonuçlarının da güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı vatandaşlarımız çok güzel tepkiler verdi. Hüzünlenip gözleri dolanlar oldu. Bazıları anlam veremedi bazıları ise konuşmak istemedi. Bu projeyle şehitlerimizi hatırlattığımı ve insanlara güzel bir katkı sunduğumu düşünüyorum” dedi.