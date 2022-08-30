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Kemal Kılıçdaroğlu: Gençler, gelecek aylarda her türlü provokasyon olacak sakın kavga etmeyin

Kemal Kılıçdaroğlu: Gençler, gelecek aylarda her türlü provokasyon olacak sakın kavga etmeyin

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 'cami cemaatine saldırı olabilir' iddiasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gençlere provokasyon uyarısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin" dedi.

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Altılı Masa ortaklarından peş peşe 'seçimlere giderken provokasyon yapılacak' uyarısı gelmeye başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Seçime giderken cami cemaatine saldırı olabilir" çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, gençleri provokasyonlara karşı uyardı ve "Gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Her türlü provokasyona maruz kalcağız

- Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

Bu ülkenin size gençlik borcu var

- Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

Sakın ha sakın kavga etmeyin

- Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Sizlerle helalleşirken...

- Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.

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