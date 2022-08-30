Acun Ilıcalı Survivor'daki son olaylardan sonra bomba karar aldı! Artık Survivor'u ona devredecek

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran, televizyonların en çok izlenen yarışma programı Survivor ile ilgili medya patronu Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir karar geldi.

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Medya patronu dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden olan Acun Ilıcalı, son dönemlerde enerjisini sahip olduğu ingiltere ekiplerinden Hull City'e harcıyor.

Hemen hemen oynanan tüm maçların hepsine yetişmeye çalışan Ilıcalı, günlerini yoğun bir tempoyla geçiriyor.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yoğunluğu arasında dün dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe katılmayı da ihmal etmedi.

"Maçlara gidip gelmek yoruyor"

İngiltere Championship'te Hull City'nin maçlarını izlemeye gelen Acun Ilıcalı burada şu açıklamaları yaptı:

Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı, seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek yoruyor, 2 haftada 5 maça gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor.

Survivor'ı bırakıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın hem televizyon, hem de futbol kulübü ile ilgilenmesi sebebiyle oldukça yoğun olması sonrası ortaya gündemi sarsan bir iddia atıldı.

Öne sürülen iddiaya göre Acun Ilıcalı, Survivor'u bırakma kararı aldı. İngiltere Championship'te mücadele eden takımı Hull City nedeniyle Ilıcalı'nın, Survivor'ı Murat Ceylan'a devredeceği konuşuluyor.

Yarışma sırasında çok kritik bir problem olmadığı müddetçe, ada konseyini ve oyunları Murat Ceylan'ın yönlendireceği iddiası ortaya atıldı.

Murat Ceylan kimdir?

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Ceylan, liseden sonra Londra'da Central Saint Martins’de endüstriyel tasarım eğitimi aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünden mezun olan Ceylan, henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başladı. Müzik ile ilgisi sürekli devam eden Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuarı profesörü Ercan Saydam'dan da müzik dersi almayı ihmal etmedi.

Survivor yarışmacılarından Murat Ceylan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma sonrası bir gezi programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile mücadele etti. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümünü sevenleri ile buluşturdu.

Çıkış parçası olan klibi ise başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor’a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum’ sloganıyla iddiasını ortaya atmıştı.

Müziğin yanında birçok sporda da aktifliğini sürdüren Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında sörf ve patenle ilgilenmeye devam ediyor.