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Diyanet-Sen konserlerini hedef göstermişti! Aleyna Tilki'nin annesi öyle bir paylaşım yaptı ki...

Diyanet-Sen konserlerini hedef göstermişti! Aleyna Tilki'nin annesi öyle bir paylaşım yaptı ki...

Çorumda düzenlenecek olan Aleyna Tilki konseri için iptal çağrısında bulunan İsmail Şanal'a cevap Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den geldi. Öztel paylaşımıyla belediye başkanının harekete geçtiğini duyurdu.

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Çorum Diyanet-Sen şube başkanı İsmail Şanal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin Çorum'un Osmancık ilçesinde sahne almasının iptal edilmesini istemişti.

"Toplumun ahlakıyla zıt" denmişti

Şanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş... Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" demişti.

Merak edileni annesi açıkladı

Birçok twitter kullanıcısı tarafından tepki toplayan, magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu sözlere bazı kullanıcılar ise destek vermişti. Bu sözlerden sonra herkes Çorum Osmancık belediye başkanı Ahmet Gelgör'ün yapacağı açıklamayı bekliyordu.

Herkesin merak ettiği bu konuya ilk açıklama Aleyna Tilki'nin taze şarkıcı annesi Havva Öztel'den geldi. Bergen'in 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısını tekrardan yorumlayan 43 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen düşman çatlattı.

"Ne güzel bir cevap olmuş"

Havva Öztel paylaşımında "Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör özellikle Aleyna Tilki'nin sahne almasını istemiş ve sahne için hazırlıklar başlamış. Ne güzel bir cevap olmuş teşekkür ederiz" diyerek kızı Aleyna Tilki'nin Çorum'da sahne alacağını, konserinin iptal edilmediğini açıkladı.

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