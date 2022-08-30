Banu Alkan'ın nişanlısı çulsuz çıktı! Afrodit o iddialara verdiği cevapla şok etti

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 20 yaş küçük nişanlısı Kemal Yıldız ile ilgili açıklamalarda bulunan Banu Alkan, Kemal Yıldız'ın dünyanın en zengin iş adamlarından biri olduğunu söylemişti. Ancak ortaya atılan iddialara göre Kemal Yıldız işsiz ve engelli olmadığı halde engelli maaşı alıyor.

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Bir dönem oldukça popüler olan 'Afrodit' lakaplı oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz ay magazin muhabirleri aracılığıyla nişanlandığını açıklamıştı. 3 ay öncesinde gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine olumlu yanıt veren 64 yaşındaki Alkan, evleneceklerini herkese duyurmuştu.

"Bir yere gidip geleceğim"

Banu Alkan, geçtiğimiz gece ise Kuruçeşme'de bulunan bir gece klübünden çıkarken muhabirlere denk geldi. Kız kıza eğlenceye çıkan oyuncu, saatlerce arabasının gelmesini bekledi. Şoförünün, oyuncuya 'Bir yere gidip geleceğim' diyerek aracı orada bırakıp gittiği öğrenildi.

Telefonu kapalı olan şoförüne bir türlü ulaşamayan Banu Alkan, mekan görevlileri tarafından yoğun ilgi gördü. Saat sabaha karşı 04.00 olmasına rağmen, özel isteği geri çevrilmeyerek Afrodit'e tatlı ikram edildi.

"Taksi ile eve döneceğiz"

şoföre ulaşılamayınca taksi ile mekandan ayrılma kararı alan Alkan, basın mensuplarıyla konuşarak kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Ünlü isim, "Kız kıza eğlenceye çıktık. Şoförümüz bizi bırakıp gitti. Bu yüzden taksi ile eve döneceğiz" şeklinde konuştu.

Çok konuşulan iddia!

Banu Alkan'ın kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Kemal Yıldız ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar öne sürülmüştüc. Alkan’ın iş adamı olarak tanıttığı nişanlısının işsiz olduğu ve engelli olmadığı halde engelli maaşıyla geçindiği gelen iddialar arasında yer alıyordu.

Canlı yayında Banu Alkan'ın, Kemal Yıldız'dan gelen evlilik teklifini kabul ettiği için çok pişman olacağını açıklayan Onur Akay, şu ifadeleri kullanmıştı:

Adını Kemal Yıldız olarak bildiğimiz şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız’dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hâlâ evli olduğu, iki yaşındaki kızının annesidir. Kendisi Hollanda’da engelli parası ile geçiniyor. Banu Alkan bir gün bana teşekkür edecek.

Akay, sözlerini şu şekilde sonlandırmıştı:

Doktor kontrollerine bastonla giderek; artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda’nın Roosendaal şehrinde 1+1 dairede kirada oturan Yıldız’ın ne bir işi, ne parası, ne evi, ne de arabası var. Banu Alkan’ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş. hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesi ile dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır görmüyormuş bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım’ı oyuna getiriyormuş.

"Dava açacağım"

Ortaya atılan bu iddialar kendisine hatırlatılınca Banu Alkan, gerekli yerlere başvurulduğunu ve dava açacağını söyledi. Banu Alkan, nişanlısı Kemal Yıldız'ın engelli maaşı aldığı iddiaları üzerine ise' sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından birisi' cevabını vermekle yetindi. Banu Alkan daha sonra taksiye binerek mekandan ayrıldı.