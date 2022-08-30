O kadar lezzetli ki misafire bile kalmıyor! İşte beğeneni bitmeyen kadayıflı üçgen muhallebi tarifi

Sütlü tatlıların havasını değiştirmek, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtmak ve şımartılmak istiyorsanız bu tarif tam da size göre... Hem göze hem de damağa bayram ettiren çıtır kadayıflı, yumuşacık muhallebili bu tatlı tarifini defterinize yazacaksınız. Pratik yapılışıyla gözdeniz olacak...

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Akşama çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız kadayıflı üçgen muhallebi tam size göre... Hızlı ve kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla kendine hayran bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi her misafir geldiğinde kullanacağınıza hiç şüphemiz yok. Ağızda dağılan muhallebisi ve çıtır kadayıfıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu kadayıflı üçgen muhallebi tatlısını yerken adeta bulutların üzerinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak o benzersiz kadayıflı üçgen muhallebi tatlısının tarifi...

Kadayıflı üçgen muhallebi için malzemeler:

- 350 gram kadayıf

- 1 litre süt

- 3çay bardağı toz şeker

- 3çay bardağı un

- 5yemek kaşığı irmik

- 1 paket vanilin

- 1,5yemek kaşığı tereyağı

- 2yemek kaşığı toz şeker(kadayıfı kavurmak için)

- 1 paket krem şanti

- 1su bardağı dövülmüş ceviz içi

Süslemek için:

- 1çay bardağı çikolata sosu

- 1/2çay bardağı toz antep fıstığı

Kadayıflı üçgen kadayıf tatlısının yapılışı:

Derin bir tencerenin içine süt, toz şeker, un ve irmiği alın ve tencereyi de ocağa alın. Karışımı sürekli olarak karıştırarak koyu muhallebi kıvamını alana kadar pişirin. Muhallebi kıvamına gelen karışım fokurdamaya başladığında da karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 2 dakika kadar karıştırmaya devam ettikten sonra vanilin ve tereyağını ekleyip tekrar karıştırın. Tereyağı, muhallebinin içinde tamamen eridikten sonra tencereyi ocaktan alın. Sonrasında bir tavaya kadayıf, tereyağı ve toz şekerinizi ekleyin. Tereyağı ve şeker eridikten sonra 3-4 dakika daha kavurup tavayı ocaktan alın. Temiz bir fırın tepsisi alıp kavurduğunuz kadayıfları içine serin. Kadayıfların üzerine, ilk başta hazırladığınız muhallebi karışımını ilave edin ve bir spatula yardımıyla güzelce yayın. Islattığınız bir bıçakla muhallebiyi kare parçalar olacak şekilde kesin. Hazırlamış olduğunuz krem şantiyi kare parçaların üzerine sürün ve dövülmüş cevizi, muhallebilerin orta kısmına serpiştirin. Bir spatula yardımıyla kare muhallebi parçalarını üçgen şeklinde katlayın. Üçgen muhallebileri tepsiden teker teker alıp bir tabağa düzgün bir şekilde dizin. Üzerlerine çikolata sosu ve toz antep fıstığını serpiştirip soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...