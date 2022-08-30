Seri katil Andrey Chikatilo'nun korkunç hikayesi! 53 kişiyi öldürüp cinsen organlarını...

1936 yılında Ukrayna'da dünyaya gelen Andrey Chikatilo, işlediği sayısız cinayetler ve kurbanlarına uyguladığı vahşice işkenceler ile hayat hikayesini okuyanların tüylerini diken diken ediyor.

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1930 yılını sarsan Stalin'in uyguladığı reformlar ve önlemler sebebiyle Ukrayna, büyük bir kıtlık problemiyle baş başa kalmıştır. İnsanlar günler boyunca aç kalmış, yiyecekler hangi bir şey bulamadıkları için insan eti yemeye başlamışlardır.

Yamyamlık giderek artmış, insanlar aniden ortalıktan kaybolmaya başlamıştır. Andrey Chikatilo hayata gelmeden önce de kuzeni bir anda ortalıktan kaybolmuş, ailesi onu birilerinin yediğine herkes emin olmuştur.

Chikatilo dünyaya geldiğinde hep bu hikayeye maruz kalmıştır. Yamyamlığının ve insanların cinsel organlarını yeme dürtüsünün buradan geldiği tahmin edilmektedir.

Chikatilo, küçük yaşlarda sık sık altını ıslatıyordu ve miyop olduğu için gözlük kullanıyordu. Arkadaşları bu sebeple ona "dört göz" şeklinde sebeple.

İlk cinsel tecrübesini 19 yaşında başarısız bir şekilde yaşadı. 27 yaşında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

Taciz sebebiyle kovuldu

Rostow Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okurken okulda işe başladı ve küçük bir kıza cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle okuldan kovuldu.

İlk cinayetini işledi

Başka bir şehre taşınarak yeni bir okulda işe başladı. Yeni taşındığı şehirde ilk cinayet suçunu işledi. 9 yaşındaki bir kızı acımasızca parçalara ayırmıştı. Onlarca cinayetinden sonra yakalandığında verdiği ifadede ilk cinayeti için "Beni bağlayan zincirlerden nasıl kurtulduğumu hissettim o anda" şeklinde açıklama yapmıştı.

9 yaşındaki kızın cesedi bulunduğunda ilk şüpheli Chikatilo olmuştur ancak kızın üzerinde rastlanan sperm Chikatilo'nun kan grubuna uymadığı için kurtulmuştur. Onun yerine suçsuz olduğu halde başka biri mahkum edilmiş ve idam cezasına çarptırılmıştır.

2 yıl boyunca hiçbir suça karışmadan yaşamını sürdürüp ve ardından ülkenin farklı şehirlerinde pek çok cinayetini işlemiştir.

Cesetleri inceleyenler tüyler ürperten manzaralarla karşılaşır. Chikatilo'nun kurbanları, cinsel organları kesilmiş, gözleri oyulmuş halde bulunur. İncelemeler sonucu daha da korkunç olan bir gerçek ortaya çıkar: Tüm bunlar, kurban hala yaşıyorken yapılmıştır.

1990 yılının Kasım ayında, yakalanmadan önceki son cinayetini işledikten sonra ormandan çıkarken bir polis tarafından görülerek tüm dikkatleri üzerine çeker. Adını soran polise kendini tanıtarak mantar toplamak için burada olduğunu söyler ve serbest kalır.

Ancak polis, daha önce taciz haberi nedeniyle ismine aşina olduğunu hatırladığı için Chikatilo'yu takip etmeye başlar. Bunun yanı sıra Japon bilim insanları bazı durumlarda nadiren de olsa sperm ile kan grubu arasında uyum olamayabileceğini ortaya çıkarmışlardır. İlk cinayetinden bu sebeple kurtulan Chikatilo artık tüm okları üzerine çekmiştir.

İdam edildi

Nihayetinde 1992 yılında 53 kişiyi katletmekten ve sayısı belli olmayan pek çok kişiye cinsel taciz uygulamaktan yargılanır ve idam cezasına mahkum edilir ve ensesine kurşun sıkılarak öldürülür.