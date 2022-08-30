Erkek arkadaşı için parktan kaçırdı! Küçük kız tecavüze uğradı! Sonrası da vahşet

JAPONYA'da yaşanan skandal olayda bir kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği için 7 yaşındaki bir kızı parkta oyun oynadığı sırada kaçırdı. Küçük kız tecavüze uğradıktan sonra ikinci kattan aşağıya atılarak ağır yaralandı.Abone ol
Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği küçük kızı oyun alanında oynadığı sırada kaçırdı.
Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı.
Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti.
46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.