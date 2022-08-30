BIST 3.165
DOLAR 18,17
EURO 18,23
ALTIN 1.012,53
HABER /  DÜNYA

Erkek arkadaşı için parktan kaçırdı! Küçük kız tecavüze uğradı! Sonrası da vahşet

Erkek arkadaşı için parktan kaçırdı! Küçük kız tecavüze uğradı! Sonrası da vahşet

JAPONYA'da yaşanan skandal olayda bir kadın, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği için 7 yaşındaki bir kızı parkta oyun oynadığı sırada kaçırdı. Küçük kız tecavüze uğradıktan sonra ikinci kattan aşağıya atılarak ağır yaralandı.

Abone ol

Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği küçük kızı oyun alanında oynadığı sırada kaçırdı.

Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı.

Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti.

46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran kaldı festivalin ilgi odağı oldu
Foto Galeri Bayraktar Kızılelma ilk kez sergilendi görenler hayran kaldı festivalin ilgi odağı oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Oğuzhan Koç'un ayakkabısı düğüne damga vurmuştu! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Oğuzhan Koç'un ayakkabısı düğüne damga vurmuştu! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var
Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Biden'ın eşinden haber var
Edis ve Bensu Soral'in yakınlığı herkesi şok etti, kocası daha fazla dayanamadı! Sarmaş dolaş oldukları o görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü
Edis ve Bensu Soral'in yakınlığı herkesi şok etti, kocası daha fazla dayanamadı! Sarmaş dolaş oldukları o görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü
AB'yi eleştiren Edi Rama'dan Türkiye'ye minnet: Erdoğan olmasaydı...
AB'yi eleştiren Edi Rama'dan Türkiye'ye minnet: Erdoğan olmasaydı...
Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 'Seçime giderken cami cemaatine saldırı olabilir'
Temel Karamollaoğlu'ndan şok iddia! 'Seçime giderken cami cemaatine saldırı olabilir'
Abdullah Gül ile CHP'li vekilden bomba adaylık diyalogları! Doğruysa ortalık karışır
Abdullah Gül ile CHP'li vekilden bomba adaylık diyalogları! Doğruysa ortalık karışır
Dünyanın en yalnız insanı olarak biliniyordu! Hayatını kaybetti
Dünyanın en yalnız insanı olarak biliniyordu! Hayatını kaybetti
Eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem anlarını paylaştı! Ünsal Ban, yurtdışına kaçarken yakalandı Ankara'da sorguda
Eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem anlarını paylaştı! Ünsal Ban, yurtdışına kaçarken yakalandı Ankara'da sorguda
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye tepki Ferdi Kadıoğlu küfür etti iddiası
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye tepki Ferdi Kadıoğlu küfür etti iddiası
Aşiret düğününde gelin ve damada 2.5 milyon liralık takı dikkat çekti
Aşiret düğününde gelin ve damada 2.5 milyon liralık takı dikkat çekti