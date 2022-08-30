Aşiret düğününde gelin ve damada 2.5 milyon liralık takı dikkat çekti

VAN'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

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Van’da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin Nur ve damat Samet Demir'e takılan takılar dikkat çekti.

İş adamı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin’in kız kardeşi Nur Timuçin, yoğun katılımın olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen ve toy büyüğünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğüne; Şerefan aşiretine mensup iş adamı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli katıldı.