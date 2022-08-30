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İmamdan skandal sözler: Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık sonra pedofili suçtur

İmamdan skandal sözler: Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık sonra pedofili suçtur

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın, çocuklarla ilgili sözleri infiale neden oldu.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın çocuklarla ilgili skandal sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre İmam Dörtbudak bir videosunda, “Çarşıya çıktığımda kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş…Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?' dedim. ‘İşte pijamam var.' dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Böyle yaparsan pedofili artar”

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara yönelik olarak şunları söyledi:

-Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.' Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur.

-Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, imamın skandal sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“Bakın çok açık konuşuyorum! Ant olsun ki; Cumhurbaşkanı olduğum gün, ‘Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun’ diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım!”

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